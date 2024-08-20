國會改革法案，賴清德總統、民進黨51名立委、行政院、監察院分別聲請釋憲，憲法法庭受理後於8月6日上午9時至下午5時，進行馬拉松式的言詞辯論。憲法法庭今（20）日表示，經評議後決議就本案聲請人、相關機關、專家學者提出之書狀部分，於辦理限制公開事項之適當遮掩後，全部公開於憲法法庭網站。

民進黨立委釋憲聲請理由，認為國會改革法案的規定，違反《憲法》的民主國及權力分立原則，更違反正當法律程序及比例原則，也侵害人民的隱私權及財產權、訴訟權等。

綠委認為，國會改革法案已創設《憲法》上所無「總統向立法院負責」的關係，將總統不當矮化，違背《憲法》的民主體制，與我國《憲法》權限畫分牴觸；備詢藐視國會的處罰規定，限制行政官員於詢答時以辯駁方式或態度，也違反法律明確性原則及比例原則。

憲法法庭受理後於8月6日上午9時至下午5時，進行馬拉松式的言詞辯論。憲法法庭今指出，憲法訴訟書狀之格式及記載方法，除法令另有規定外，應依憲法訴訟法授權訂定之憲法訴訟書狀規則之規定（憲訴法第14條第3項及書狀規則第2條參照）。

依書狀規則第4條第1項本文規定：「書狀內容之頁數、格式及記載方法，應依附件一之規定。」，聲請書（含補充聲請書）、答辯書（含補充答辯書）、言詞辯論意旨書、專家諮詢意見書、陳述意見書、法庭之友意見書等，均有書狀頁數限制。

憲法法庭陸續收受本案相關書狀，於辦理限制公開事項之適當遮掩後，均已依憲法訴訟案件書狀及卷內文書公開辦法公開於憲法法庭網站。惟因所收受書狀中，有遵守頁數限制者，也有逾越頁數限制者，為示公平，爰就逾越頁數限制者僅先公開符合頁數限制內之書狀內容，並通知具狀人依頁數規定修正內容，其餘合於書狀規則之書狀，則全部公開。

憲法法庭表示，茲考量本案涉及重大憲政議題，審查標的及相關爭點眾多且繁複，聲請人（立法委員、行政院、總統賴清德及監察院）、相關機關（立法院、法務部）及專家學者於準備程序、言詞辯論程序之各項法律論述及書面意見，均為社會大眾高度關注之議題，且對法學研究及續造具有重要價值。

憲法法庭經評議後決議就本案聲請人、相關機關（以上均含機關代表、訴訟代理人）、專家學者提出之書狀部分（不含未經確認有無限制公開之附件），於辦理限制公開事項之適當遮掩後，全部公開於憲法法庭網站。至法庭之友意見書部分，則仍依憲法訴訟書狀規則第6條之1規定辦理。