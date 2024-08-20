桃園市中壢警分局在暑假青春專案期間，與桃文化局共同合作，舉辦「警景相依—中壢分局揭密特展」，派出高人氣的中壢派出所帥警潘張玉辰及美女刑警毛淑瑜預防犯罪宣導，讓參與親子留下深刻印象。

中壢警分局為每一位參與的孩子準備小SIZE的刑警背心和帽子，還有防彈背心、防彈盾牌、頭盔等警用裝備，在員警陪同下嘗試裝備時，小朋友們都興奮得不得了，拿到時紛紛喊著「好重喔」、「好帥」，家長們也開心的幫孩子們拍照留念。

桃園市中壢警分局在暑假青春專案期間，與桃文化局共同合作，舉辦「警景相依—中壢分局揭密特展」。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

中壢警分局表示，藉由實際體驗警察裝備，讓孩童深刻的了解警察的工作，培養孩子的正義感，再輔以毒品教具及有趣的VR實境體驗，將「反詐」、「反毒」、「避免性私密影像外流」等重要青少年議題放進孩子們的心中，也讓參與的民眾在壢景町看完「警景相依」展覽後，並有員警實際分享從警的心得與酸甜苦澀。

中壢警分局也說，暑假期間辦理與青少年相關的預防犯罪宣導活動，就是希望將正確的價值觀與「拒絕不法 遠離被害」深植青少年心中，讓每位青少年都能平安健康的成長。