2023年8月時，東京電力公司（Tokyo Electric Power）不顧中國大陸以及韓國的大力抗議，執意要把福島的核汙水排入太平洋。之後的日本下場就是，中國大陸以放射性污染為由，不再採購日本的海鮮商品

2024上半年，日本農林水產品的出口，竟出現2020年以來首次減少情況，對中國大陸更是狂降43.8%。其中，扇貝（scallop）受到的打擊最為嚴重，出口年減37%。

日本貿易振興機構坦言，尚未完全補上中國大陸不再進口的數量缺口，不過，對美國、加拿大、泰國以及越南的出口量正在增加。自己也在亞洲以及歐美建立新的商業管道，讓扇貝與其它受到中國大陸抵制的商品可以售出。

JETRO表示，8月24日是福島核汙水首次排放入海的1周年紀念日，在那天之前會舉行促銷活動，把被中國大陸禁止進口的20%到30%扇貝出口損失，導向其它市場。因為日本海鮮具有巨大的成長潛力，用不了多久就能彌補中國大陸的那塊缺口。

根據日本政府數據，2022年日本向中國大陸出口總價871億日圓，約5.92億美元水產品，故成為日本最大的出口市場。之後，包括珍珠和珊瑚在內的商品，在2023年先減至610億日圓，在2024上半年更是只剩下35億日圓。

在日本政府另外提供50億日圓的補助下，JETRO在過去1年舉行了170場活動，在日本以及國外70多個城市，包括瑞士的達沃斯，以及美國的舊金山等，賣力推廣扇貝、黃尾魚（yellowtail），還有其它魚類。

同時，也邀請國外知名廚師、網紅以及買家來參觀日本的魚市場和各式漁類作業。另外，在泰國有辦活動，在泰國、義大利、中國大陸等，非日本料理的餐廳內推廣日本海鮮。

JETRO也派出代表前往越南和墨西哥，找尋扇貝的替代加工地點，就是希望能取代中國大陸原來的供應鏈。東歐和中東等新興市場預估會成長，光是波蘭就有2,000家日本餐廳。

日本貿易振興機構指出，在目前日圓匯價走貶，以及很多外國旅客都來日本觀光下，相信日本的海鮮能找到另條出路。況且，日本的海產在中國大陸以外的地方，都沒有聲譽遭汙名化的問題。