黃仁勳在今年5月訪台時，在台灣帶起一股AI旋風，大葉大學藥用植物與食品保健學系碩士班緊扣AI科技趨勢，推出「人工智慧芳療專論」課程，希望能培養兼具AI應用能力與專業知識的高端人才，為芳療及美業市場注入嶄新的競爭力。

藥保系助理教授許文光指出，「人工智慧芳療專論」課程結合了AI技術與芳香療法的應用，通過數據收集和分析，幫助學生設計更加個性化的芳療方案，提升臨床決策的準確性。

許文光強調，「人工智慧芳療專論」課程不僅適用於學生的未來職業發展，也為現職的芳療師與相關從業者提供了全新的工具，協助他們在服務質量和客戶滿意度上取得更大突破。

就讀藥保系碩士班的郭秝翔從事美睫行業有10年資歷，她表示，現在大專院校開設很多美業相關課程培育專業人才，她希望由自身做起，不只是在業界技術精進外，也希望在專業領域上用科學的角度去證明論述的正確性，帶給顧客更專業的服務。

資深芳療師朱淑貞從事芳療事業將近30年，她說，早期芳療相關資訊都是由國外引進，不過隨著社會的發展，台灣芳療市場也發生很多的改變，現代的芳療結合醫療院所和AI技術，提供消費者更好的服務品質。

大葉大學除了藥保系碩士班開設「人工智慧芳療專論」，獲得學生迴響外，管理學院資管系開設「人工智慧與python」，工學院資工系推出「人工智慧」課程，電機工程學系有「深度學習AI人工智慧理論與實作」課程，這些與AI結合的課程，也都在校內大受歡迎。