奇鋐（3017）旗下百分百持股子公司深圳興奇宏科技19日下午發生火災，在消防人員全力協助下，已迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因公司對廠房設備及存貨皆投有保險，故本起火災案對公司財務與業務並無重大影響，亦不影響公司正常運作。
由於深圳興奇宏科技先前已投保火險，後續將通知保險公司進行勘查，並進行相關理賠程序，奇鋐強調，原則上都有hub倉可以先支應出貨，估對營運無重大影響。
奇鋐（3017）旗下百分百持股子公司深圳興奇宏科技19日下午發生火災，在消防人員全力協助下，已迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因公司對廠房設備及存貨皆投有保險，故本起火災案對公司財務與業務並無重大影響，亦不影響公司正常運作。
由於深圳興奇宏科技先前已投保火險，後續將通知保險公司進行勘查，並進行相關理賠程序，奇鋐強調，原則上都有hub倉可以先支應出貨，估對營運無重大影響。
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