基隆市議會20日進行臨時會，審查基隆市選委會辦理罷免案的墊付款，多位議員在會中痛批罷免案勞民傷財，怒斥到底要浪擲多少民脂民膏。基隆市政府民政處長、選委會總幹事張淵翔表示，這次罷免案所需的選務費用約為新台幣2500萬元。

20日上午，基隆市議會審查會審查基隆市選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案查對墊付款案。基隆市政府民政處長兼選委會總幹事張淵翔表示，相關墊付款共編列290餘萬元，包括了查詢郵寄費等，後續將於明年度總預算編列轉正。

對此，國民黨籍市議員鄭愷玲要求市府說明除連署查對的相關費用外，究竟舉行罷免投票，基隆市政府究竟要付出多少成本？張淵翔表示，單一投票約略要2400萬元，若3種以上選舉合併，加上選票印刷費用等則約要3000萬元，此次市長罷免案，加上目前估算查對費107萬元，所以約略2500萬元選務費用，後續再送議會追認預算。

鄭愷玲及郭美秀均痛批，不少民眾都認為這次的罷免案根本就是勞民傷財，浪費納稅人的錢與市府人力，長此以往，每逢選舉就要再來一次罷免，恐怕每年都在選舉。

不過民進黨籍議員則是針對該筆墊付款案中，查詢單的預計與實際數的落差提出質疑。議員鄭文婷、吳驊珈、張之豪、洪森永及施偉政等人指出，在墊付款案中，市選委會估算寄出2.5萬份查詢單，但實際上僅寄出1141查詢單，浮編超過17倍。

另外，民進黨議員們也質疑，市選委會寄出的查詢單每份郵資75元也太高，再加上高達30萬元的加班費等項目，認為溢編的郵資與加班費用均要刪除。

張淵翔回應說明，表示一切遵照中選會指導、選罷法進行，查對數目前估算107萬元，依法行政，墊付款刪減一定尊重。

最後，審查會主席何淑萍決議，刪除178萬277元，市府在非會期提出墊付案，為配合市政時效，授權議會先行同意墊付，並於下次會期追認。