台中市議員陳俞融指審計處每年的報告都相同，質疑意義何在？從報告就可看出審計處沒用心且監督不力。（陳俞融提供）

台中市議員陳淑華抨擊「審計處報告根本是隨便寫寫」。（陳淑華提供）

台中市議員吳佩芸為審計處長吳錦祥的女兒，質詢父親也沒手軟。（吳佩芸提供）

台中市議會今天進行審計部台中市審計處112年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，多名議員質疑審計處報告隨便寫，內容多年來幾乎一成不變，根本監督不力；無黨籍議員吳佩芸更直嗆父親、台中市審計處長吳錦祥，指報告中未列出許多缺失，質疑「為市府擦脂抹粉」。

針對台中市府施政情況、建設經費執行成效，台中市審計處每年都寫出厚厚一本報告書，但議員陳淑華抨擊「審計處報告根本是隨便寫寫」，她說，市府過去幾年賣地款項超過700多億元，但去年債務沒減少多少，甚至建設看不出施政作為，設福支出、經濟發展支出都減少，數據顯示市府過去幾年財務不好，審計處還說市府去年收支剩餘5億多元，是在「度咕」嗎？

議員陳俞融也說，審計處去年提出的報告指台中人均垃圾量六都第二高，今年說是六都最高，每年都重複一樣的內容，但市府都未實際改善，難道明年的審計報告還是要重複再提？質疑審計處每年顯示的報告都相同，到底意義何在？從報告就可看出審計處沒用心且監督不力。

市議員吳佩芸為審計處長吳錦祥的女兒，質詢父親也沒手軟，吳佩芸說，近來凱米颱風、接連的強降雨導致許多地方淹水，連審計部都提到全國路面淹水感測器有近7成無法發揮效能，其中台中市就有79％感測器沒發揮效用、形同虛設，但台中市審計處在報告中都未檢討此部分，她質疑台中市審計處在決算報告中是為市府「擦脂抹粉」。

吳錦祥則表示，審計處是監督市府，若發現有執行不力的地方會呈報監察院並督促改善，其餘執行或改善政策則是行政單位的責任；以垃圾問題為例，審計處提出人均垃圾的問題，是希望大家減少垃圾量，也有調查台中市焚化爐整改進度，未來會持續監督市府。