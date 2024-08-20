為了協助企業轉型，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供企業服務速可達，用一站式的服務，讓企業快速了解桃竹苗分署提供的協助內容，節省企業尋找政府資源時間，透過專業顧問1對1企業組織營運諮詢輔導等，幫助企業迅速取得政府資源。（勞動力發展署桃竹苗分署提供／廖姮玥桃園傳真）

為了協助企業轉型，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供企業服務速可達，用一站式的服務，讓企業快速了解桃竹苗分署提供的協助內容，節省企業尋找政府資源時間，透過專業顧問1對1企業組織營運諮詢輔導等，幫助企業迅速取得政府資源。

桃竹苗分署今年首創「企業服務速可達」，將企業職訓、就服等各項計畫措施進行整合，製作計畫資源地圖、企業資源手冊等，節省企業尋找政府資源的時間，透過1對1的服務提供企業組織營運的諮詢輔導、專人駐點服務協助計畫申請與資源轉介，讓企業就人力需求迅速正確應對組織內部的人才發展策略。

另外，桃竹苗分署結合企業人力資源服務網輔以24小時智能客服，對於企業在人才培育資源的疑問進行即時解答，以確保企業在培訓方面得到最適切的協助，讓企業可以突破時間及地點限制，輕鬆得到分署資源，目前網站已超過3萬5000人次使用。

桃竹苗分署長賴家仁說，企業服務速可達實施以來，不但改變現有的服務方式，並結合數位科技，提供企業更全方位、便捷的人力資源服務，同時也為員工的職涯發展提供了更全面的支援和幫助，提升員工留任意願。