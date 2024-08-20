一名70歲婦人在短短半年的時間，體重陸續降了7公斤之多，連脂肪肝也跟著消失。深入探究後才得知，原來她戒掉了早餐吃三明治的習慣，改為自行煮燕麥，並加入青菜、絞肉或蛋一起食用。醫師表示，燕麥屬於非精緻澱粉，食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在個人粉專發文表示，該婦人自從半年前停止早餐吃三明治後，不僅體重下降明顯，還成功甩掉脂肪肝。雖然午餐、晚餐吃的量也有減少，但她認為改變早餐所帶來的影響尤為關鍵。

進一步詢問婦人調整後的早餐內容，她透露，主要是購買來自大賣場的燕麥，每天在家自行烹煮，並加上一些青菜、絞肉或是蛋，好比鹹粥一樣。錢政弘說，煮一碗燕麥粥其實難度不高，只是很多人可能都不知道，早上只吃「含油澱粉」會釀成脂肪肝。而燕麥雖然也是澱粉，但它屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖。

錢政弘還說，常在門診遇到患者疑惑，明明平常吃的不多，為何就是瘦不下來？他通常都會問對方，早餐都吃什麼？而大多數人的回答，往往不是三明治就是麵包，皆為高熱量的精緻澱粉食物。他提醒，吐司和麵包是用油去揉麵粉做出來的，越鬆軟好吃的麵包，油也加越多，建議改成水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜等，會是更好的選擇。

談及個人早餐則相對簡單，錢政弘提到，由於每天早上還要幫小孩準備早餐，時間有限下，最常吃的就是水煮蛋，但不是真的水煮，而是用電鍋蒸熟且不加調味，並再搭配全麥麵包或腰果饅頭。若時間允許的話，就會去買豬排起司蛋餅或豬排飯糰，基本上不會吃甜的軟麵包當早餐。