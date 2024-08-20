韓國研究機構「LEADERS INDEX」20日公布的調查報告顯示，韓國大型企業職員（含主管）中，50歲以上者增加至22％，30歲以下減少至21.6％，兩個不同群體的消長反映出韓國職場的高齡化趨勢。

LEADERS INDEX以銷售額500強企業中的141家為統計對象。整體而言，在大型企業工作的人數有所增加，企業的全體員工人數從2021年的137.9萬人增至2023年的141.7萬人。

然而依照年齡細分，在大型企業工作的「青年」人數卻反而下降。未滿30歲的員工由32.3萬人（23.4％）減少至30.7萬（21.6％），50歲以上員工由28.4萬（20.8％）增至31.1萬（22％），已經逆勢超越30歲以下人數。年齡介於兩者中間的30至50歲員工人數也由76.4萬（55.4％）增至79.7萬（56.2％）。

按行業看，在原先20多歲從業人員佔比較高的行業（資訊、電子、製藥等）中，20多歲員工占比也有顯著減少趨勢，50歲以上員工比重則增加。原先就以50歲以上從業人員為主的食品、造船和機械、建築和建材、運輸、金融等行業，50歲以上職員比重依然繼續增加。