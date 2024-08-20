Bernstein預期台積電今年營收成長26%、每股盈餘成長29%，且這樣的動能可望持續到2025年或更久，因為資料中心和高階智慧手機對採用台積電N3和N4/5節點先進製程的AI晶片需求強勁。

Bernstein表示，雖然成熟製程的復甦較慢，但台積電這些先進節點製程的產能已經銷售一空，訂單甚至排到2025年。此外，台積電正在快速擴張其CoWoS先進封裝業務。這些先進的製造服務，加上有利的匯率，將帶動今年台積電的新台幣營收成長力道達到30%。

展望未來，Bernstein看好台積電的快速成長將持續到2025年和2026年，每股盈餘估將分別成長30%和19%，稱資料中心的AI需求持續擴張，以及英特爾日益依賴台積電代工，將點燃台積電的成長火力。此外，自2025年初開始，台積電將把N3和N4/5節點的價格提高5%～10%，也將提升公司營收。

Bernstein承認，就2026年來看，英特爾減少Panther Lake委外代工可能成為阻力，但超微（AMD）的晶片和高通、聯發科採用Arm架構的CPU，將繼續採用台積電的先進技術，這將減緩英特爾搶攻市占帶來的衝擊。

Bernstein分析師預估台積電2025年營收和每股盈餘將分別成長24%和30%，雖然2026年成長可能減速，但營收和每股盈餘仍可望分別成長15%和19%。

Bernstein維持對台積電「優於大盤」（Outperform）的評級不變，並強調該股的估值仍然具吸引力，「特別是台積電在經濟衰退中可以表現得較好」，「我們不認為經濟會陷入衰退，但台積電的技術與市占擴張，將有助於該公司較順利地度過經濟衰退」。

Bernstein給出的台積電目標價為新台幣1185元，包括2%的股利殖利率在內，意味著看好還有超過20%的上漲空間。

台積電周二收平，報973元，其52周高點為1080元。