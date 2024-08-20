系微Supervyse OPF是一款基於OpenBMC架構的系統管理解決方案，擁有Redfish、RAS和平台韌體保護與恢復（Platform Firmware Resiliency，PFR）等強大功能，以及具備現代化、可擴充的架構，能隨著客戶的產品生命週期和業界標準的OpenBMC專案的持續變化而不斷演進。

NVIDIA MGX提供模組化的參考設計，幫助OEM、ODM和雲端服務供應商建立量身訂做的伺服器解決方案以滿足其需求，同時節省開發資源並縮短產品上市時間。作為NVIDIA合作夥伴網路（NVIDIA Partner Network，NPN）的成員，系微長期與NVIDIA緊密合作，在InsydeH2O與Supervyse OPF軟體的幫助下，確保NVIDIA系統軟體驗證工具套件可以在搭載NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片的NVIDIA MGX平台上進行完整的驗證測試流程，包含壓力測試、診斷與效能驗證，以協助客戶在高需求的高性能運算和AI工作負載環境中，確認其生產和叢集系統就緒。