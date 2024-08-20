經常帳方面，本季經常帳順差較上(112)年同季減少14.6億美元，經常帳主要項目如下:

(一)商品貿易順差208.2億美元，較上年同季減少12.2億美元，主要係人工智慧(AI)供應鏈分工運作及出口引申需求增加，積體電路及資通產品進口擴增，致進口增額大於出口增額。

(二)服務收支逆差由上年同季之22.9億美元增加為40.6億美元，主要係旅行支出增加。

(三)初次所得順差61.6億美元，較上年同季增加14.0億美元，主要係居民對外直接投資所得收入增加及支付非居民證券投資所得減少。

(四)二次所得逆差11.0億美元，較上年同季減少1.4億美元，主要係贍家匯出款減少。

金融帳方面，主要項目如下:

(一)本季直接投資淨資產增加65.4億美元。其中，居民對外直接投資淨增加107.0億美元，外資來台直接投資淨增加41.6億美元。

(二)證券投資淨資產增加130.6億美元。其中，居民對外證券投資淨增加160.5億美元，主要係居民增持國外債券；非居民證券投資淨增加29.9億美元，主要係外資增持台股。

(三)衍生金融商品淨資產增加2.7億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。

(四)其他投資淨資產減少53.0億美元，主要係銀行部門存放國外聯行減少。

累計113年1至2季，經常帳順差514.9億美元，金融帳淨資產增加435.9億美元，央行準備資產增加51.3億美元。