今天收紅的中信日本半導體ETF，其前五大成分股，東京威力科創（TEL）是亞洲市佔最大半導體設備商；瑞薩電子（Renesas）是全球市佔最大車用微控元件廠；愛德萬測試（Advantest）則是全球市佔最大單晶片自動化測試設備廠；迪思科（DISCO）則是全球市佔最大半導體切割設備商；SCREEN集團是全球市佔最大半導體洗淨設備商。AI應用浪潮剛啟動，當前科技巨頭對AI的基礎建設投資也方興未艾，半導體業景氣仍處於上升周期，日本半導體龍頭業者也可望在這波AI浪潮中持續成長。

至於中信日本商社ETF前10大持股中，五大商社即佔據前5大，經營層面深入一般人的食衣住行，包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，日本五大商社為：三井物產、三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、住友商事。日本商社定義：貿易與經銷相關公司，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主。因前五大個股占比超逾60%以上，易有集中度過高的風險。

而中信日經高股息ETF成分股囊括股利配發率較高的生技製藥與金融、傳產等行業，如武田藥品、瑞穗金融集團，以及日本傳產龍頭新日本製鐵（NSC）、日本菸草（JTI）等，可望獲得投資人青睞。對喜歡高股息ETF商品的投資人而言，00956是一個「把雞蛋放在不同籃子裡」、分散風險的投資機會。

中國信託投信表示，日本經濟基本面佳，企業體質優異，在AI相關應用蓬勃發展、金融政策改革發酵，以及日本央行表態貨幣政策更趨謹慎下，日股後市可樂觀期待。尤其日股短短幾日即已回補8月初的大跌缺口，近日更站穩所有均線之上，顯示短線利空已被消化完畢，投資人可趁此良機進場，跟上日本投資列車。