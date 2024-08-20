依公司取得或處分資產處理程序規定並取得外部鑑價機構出具之評估報告及會計師之價格合理性意見書之後，將以每股12.39元，處分和雲股權3340萬1088股，總交易價格新台幣4億1384萬9293元，此決議主要因應公司營運發展需求，經整體評估後，將以每股12.39元出售和雲全數股權與和運租車，本交易預計於8月完成。
和潤提到，本案為集團內投資架構調整，對損益無影響。本案股權相關作業事宜授權總經理全權代表公司辦理。
和潤企業(6592)周二下午舉行重大訊息說明記者會，說明和潤企業出售重要子公司和雲股權予關係人和運租車一案。和潤企業經周二董事會決議通過，出售子公司和雲行動服務(股)公司全數股權予關係人和運租車，以利集團汽車長、短租以及iRent業務資源整合，來提升集團管理綜效。
依公司取得或處分資產處理程序規定並取得外部鑑價機構出具之評估報告及會計師之價格合理性意見書之後，將以每股12.39元，處分和雲股權3340萬1088股，總交易價格新台幣4億1384萬9293元，此決議主要因應公司營運發展需求，經整體評估後，將以每股12.39元出售和雲全數股權與和運租車，本交易預計於8月完成。
和潤提到，本案為集團內投資架構調整，對損益無影響。本案股權相關作業事宜授權總經理全權代表公司辦理。
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