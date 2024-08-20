電影《角頭-大橋頭》上映三日累積票房約5,500萬，創下近3年國片最高紀錄，目標將挑戰3億票房，上映後話題不斷。有粉絲發起「角頭演員誰最帥」，沒想到56歲的「仁哥」王識賢獲得一面倒支持，熟男魅力迷倒一票女粉絲。一名20出頭的迷妹看完電影後，公開PO文表示想嫁給他，沒想到得知王識賢實際年齡後，傻眼直呼：「比我爸還老」。

有一名迷妹看完電影《角頭-大橋頭》後，在社群Threads上發表觀後感，情緒激動到直接爆粗口：「X，王識賢他X的超級帥，我甚至不知道他是王識賢。一個20出頭妹妹戀上阿伯，他真的帥到爆，我直接愛上了。」接著跟同樣演出該部的演員王陽明致歉：「對不起了麥克哥，我愛的是仁哥，請問王識賢要從哪一首歌開始入坑？」讓旁人感覺到滿滿的粉紅泡泡氛圍。

21歲迷妹看完《角頭》後放話要嫁王識賢 。（圖／Threads）

王識賢在電影《角頭-大橋頭》展現精湛演技。（圖／中時資料照）

此PO文湧入大批網友留言：「經典的話雪中紅，雖然是你上輩子的歌」、「雪中紅跟腳踏車，拜託去聽我可以付錢」、「推薦你看《阿叔》影集，看完保證妳會更愛上他」、「他演的《意難忘》跟《夜市人生》我小時候都準時收看」。也有不少人趁機傾訴對王識賢的愛慕：「王識賢是不是要有點年紀才會喜歡」、「王識是標準老來帥，年輕時反倒沒那麼有味道」。不過有網友突然一句感概：「誰知道他56歲了」，居然釣出原PO爆粗口回覆：「X！比我爸老欸，我本來想回家跟我爸說我要嫁給王識賢的。」

原PO得知王識賢已經56歲直接崩潰。（圖／Threads）

王識賢是影視歌三棲藝人，出道30多年。（圖／中時資料照）

王識賢出道37年，是影視歌三棲的藝人，2005年以《情難忘》專輯奪下金曲獎《最佳台語男演唱人獎》，演出多部知名本土劇，像是《流氓教授》、《意難忘》、《夜市人生》等，奠定八點檔一哥的地位，近來演出的電影《角頭-大橋頭》，精湛演技獲得網友一致好評。