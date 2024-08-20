中市警一分局繼中派出所日前在繼光商圈發現1輛改裝機車，一路逆向行駛，還發出震耳欲聾的引擎噪音，經攔停發現，騎士是菲律賓籍卡姓移工、且車牌因逾檢已遭註銷，員警發現他聽不懂中文，就近找附近菲律賓小吃店老闆娘當翻譯，並當場拔牌、扣車；卡男眼見愛車被查扣，還連吞兩張罰單。

繼中派出所所長蔡明松表示，員警17日下午巡邏時，在繼光街附近聽到震耳欲聾的引擎噪音，經探查發現有人騎改裝機車在繼光街上逆向行駛，立即趨前攔查。

該名騎士是40歲菲律賓籍卡姓移工，他被攔停時滿臉疑惑，不知為何遭警攔查。員警察覺他聽不懂中文，靈機一動找附近的菲律賓小吃店老闆充當翻譯。

員警向卡男說明，逆向行駛屬於交通違規須依法告發；機車改裝排氣管製造噪音，將另通報環保局檢測，警方進一步發現，卡男的機車牌照已遭註銷，員警當場拔牌扣車。

據了解，卡男購機車後，尚未辦理過戶、未投保強制險，且逾期未做排氣定期檢驗，而遭註銷牌照。

警方查獲卡男騎懸掛註銷牌照的機車上路，當場依《道路交通管理處罰條例》規定，將處所有人3600元至1萬800元罰鍰，且查扣車牌及車輛，移置派出所保管；至於逆向行駛部分，依同條例，可處駕駛人600元至1800元罰鍰。

警方表示，執勤時發現疑改裝噪音車輛，經蒐證、攔查，並通報監理機關辦理臨時檢驗，若車輛不符合噪音管制標準，依《噪音管制法》規定可處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。