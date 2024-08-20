「島語」自助餐廳以一島檯配一餐酒的模式深獲眾多饕客喜愛，開幕將近1年訂位熱度依然不減。(漢來美食提供)

「島語」歡慶周年，攜手即將落成的「漢來日月行館」，祭出一泊二食奢華住宿大獎，幸運兒有機會獲贈價值33264元的「漢來日月行館一泊二食招待券」。(漢來美食提供)

歡慶10周年，「問鼎」全台4家門店推出全新「快閃吃到飽」超值方案，平日午餐888元起即可享受頂級和牛、北海道干貝等70幾種頂級食材吃到飽。(馬辣國際餐飲集團提供)

8月20日至22日限時3天到「問鼎」用餐，2人以上(含)提前預約參加任一「快閃吃到飽」超值方案，每位成人均送「2人同行，1人免費吃到飽招待券」1張。(馬辣國際餐飲集團提供)

8月31日前參加「紅黃CP配 速配享優惠」活動，並點購「問鼎快閃吃到飽」，鮮甜美味的「美國菲瑞爆漿起司牛肉丸」直接升級吃到飽。(馬辣國際餐飲集團提供)

今年以來物價漲聲不斷，民眾的薪資難以追上通膨，然而民以食為天，該吃該喝的還是省不了。近期漢來美食旗下高人氣的自助餐廳「島語」，以及「馬辣集團」旗下知名的宮廷火鍋「問鼎‧皇上吉祥」，皆推出周年慶活動拚買氣，兩品牌個別祭出消費可抽萬元的飯店一泊二食和吃到飽加菜不加價、限時3天買1送1等好康掀起話題與人氣。

【全台最難訂位Buffet周年慶 推萬元食宿大獎寵粉】

號稱「全台最難訂位Buffet」的漢來美食旗下自助餐廳「島語」，2023年10月開幕以來，一島檯配一餐酒的模式深獲眾多饕客喜愛，每每開放訂位隨即搶訂一空，營業將近1年，民眾熱度依然不減。「島語」近日重磅推出「狂饗周年慶」寵粉，「來美食」APP會員於10月1日至31日期間來店消費集點，就有機會獲得萬元飯店住宿好禮。8月1日開放訂位以來，10月份訂位率已達8成，周年慶集客實力不容小覷。

本次周年慶活動，品牌特別與漢來飯店事業群合作，除了抽出北高皆可入住的「台北／高雄漢來大飯店平日住宿券」共20名，另有受矚目的「漢來日月行館一泊二食招待券」。「島語」與今年第3季即將落成的日月潭「漢來日月行館」聯手，祭出價值33,264元的一泊二食奢華住宿大獎，幸運兒可入住湖景精緻客房，享受湖畔奢華度假體驗，話題性十足，也為新飯店開幕熱度提前暖身。

斥資近15億元重新打造的「漢來日月行館」，先前甫釋出開幕消息就已引起不少討論聲量，該館坐落於日月潭涵碧半島制高點，主推每間客房皆面對清幽湖景，且一泊二食方案價格超越同位於日月潭觀光一級戰區的涵碧樓與雲品溫泉飯店，搖身成為日月潭風景區最頂規度假飯店，讓不少旅客引頸期盼。

【問鼎宮廷火鍋888元吃到飽 再推限時3天買1送1】

「馬辣集團」旗下知名宮廷火鍋「問鼎‧皇上吉祥」迎來10歲生日，品牌特別祭出誠意滿分感恩方案回饋粉絲。8月20日起，「問鼎」全台4家門店霸氣推出全新「快閃吃到飽」超值方案，平日午餐888元起即可享受頂級和牛、北海道干貝、九孔鮑魚、天使大紅蝦等70幾種頂級食材吃到飽；若選擇「1288或1688吃到飽優惠專案」，依專案的不同，加贈每人1隻市價388元的巨無霸手臂蝦一隻，或每2人送1隻市價1288元的頂級鮮美加勒比海大龍蝦1隻。

更狂的是，8月20日至22日限時3天，品牌霸氣再贈買1送1寵客，2人以上(含)提前預約參加任一「快閃吃到飽」超值方案，每位成人均送「2人同行，1人免費吃到飽招待券」1張，人數越多，贈送張數越多，等同買1送1的超值優惠。憑招待券9月份回店消費，即可享有「平日2人同行，1人免費吃到飽」好康，持本優惠券仍須支付招待券金額1成清潔費。買1送1限時3天，喜歡頂級鍋物的饕客可要把握機會省錢吃好料。

「問鼎．皇上吉祥 宮廷鍋物」主打貫穿古今「天下第一鍋」，除了主廚精心研製的6種秘製宮廷湯頭外，還提供數10種頂級奢華食材滿足饕客味蕾。這回美國肉類出口協會也傾力支持，8月31日前參加「紅黃CP配 速配享優惠」活動，並點購「問鼎快閃吃到飽」，鮮甜美味的「美國菲瑞爆漿起司牛肉丸」直接升級吃到飽，讓饕客暢快享受頂級美國牛肉和美味起司巧妙融合的迷人口感。

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