為了滿足消費者對租車的多元需求與體驗更超值的車款配備體驗，和運短租自8月起搶先導入TOYOTA全新大改款進口轎車CAMRY，此車擁有迎賓高質感寬敞空間，搭配禮遇級舒適皮質座椅，不論商務接待或家庭出遊等各種租車情境均可提供極致的舒適體驗。

大改款CAMRY內裝設計注重舒適感和實用性，寬敞乘坐空間，車款標配8SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、RSA速限辨識輔助系統等主動安全配備，而PCS預警式防護系統含「緊急閃避轉向輔助」、「路口辨識功能」，並新增搭載「RSA速限辨識輔助」等行車安全輔助功能，讓承租人上路更加安全又安心。

此外，新款CAMRY配置觸控式音響主機，而Apple CarPlay / Android Auto，可將手機同步於螢幕，讓承租人可以更智慧、更安全的方式在行車時使用導航、聽音樂或進行通話；提供更舒適質感駕駛體驗，更滿足多元租車需求。

和運租車表示，為了持續擴增多樣性車款，除了不斷優化車輛服務品質，今年更購入大量新車，涵蓋TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS、ALTIS與SIENTA 7人座；新車款標準配備倒車顯影與無線Apple CarPlay等娛樂設備，為顧客營造嶄新且安心的美好出行體驗。TOYOTA CAMRY日租金優惠價2940元起，即日起在和運租車台北濱江、台北忠孝、桃園中壢與台南高鐵門市開放預約。