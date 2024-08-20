東台灣研究會17、18日舉辦30周年回顧論壇暨微型特展。（蔡旻妤攝）

台東縣唯一研究東台灣的文史團體東台灣研究會屆滿30周年，日前舉辦回顧論壇，除了介紹東台會發展，亦展出歷年叢刊及照片、出版品等。東台會總共典藏相關文史8000多冊資料書籍，齊全程度堪比縣史館，未來盼成為民間與政府溝通橋樑。

東台灣研究會17、18日舉辦30周年回顧論壇暨微型特展。（蔡旻妤攝）

由台東師範學院已故教授夏黎明發起的東台灣研究會邁入30周年，「我們．在花東說話」在國立台灣史前文化博物館舉辦回顧論壇暨微型特展，17日包括專題講座、討論區域研究的過去與未來、討論東台灣在地研究歷程地方發展、公民參與等，18日辦理東台灣叢刊走讀活動。

現任董事長、台東大學公共與文化事務學系教授葉淑綾表示，東台會歷經草創、倡議、高原期到現今的轉型期，走過30年很不容易，少見的以民間單位扮演嫁接學術研究、協力地方社群發展的角色，透過論壇讓大家重新討論，思考如何在未來走得更有自信，持續走向下個10年。

執行長林慧珍說明，東台會至今典藏約8000多冊資料、書籍，主要關心台東、花蓮各面向議題，30年與地方工作者共同討論形成論述，累積許多研究與書寫，搭建公私部門的對話平台，必要時給予政府政策建議，這些都是東台會存在的必要價值。

80年代資訊不發達，時任台東師院社教系主任的夏黎明想要研究台東，卻因資料貧乏困難重重。妻子許淑玲說，早年台東研究資源不足，夏黎明奔波蒐集大量資料，最初陳列在地理教師研究室，讓同好取閱，是東台灣研究會的雛形。

1994年東台灣研究會正式掛牌成立，夏黎明自費買下台東市豐榮路房屋作為辦公室，讓東台會終於有了「家」，在地紮根茁壯，許淑玲說，「早期到東部研究的學者，若沒有適當空間可住，豐榮路259號樓上可供無償居住，如今這方面需求已經不多，但這裡許多館藏是在其他地方找不到的」