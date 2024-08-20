台中市霧峰區柳豐路是在地要道之一，周邊鄰近光復國中小、亞洲大學、安藤忠雄美術館等地點，但人行空間尚未完善，且年久老舊、磚面斑駁，地方爭取投入3142萬元進行通學步道與道路改善約603公尺，爭取年底前開工。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區光復國中小學生數將近千人，但周邊通學步道因年久多處坑洞不平，通勤學生和民眾常常走著走著就要與車爭道，相當危險，地方爭取投入3142萬元進行通學步道與道路改善約603公尺，完善在地行人路網，預計今年9月中旬辦理工程發包、今年底前開工。

霧峰區柳豐路是在地要道之一，周邊鄰近光復國中小、亞洲大學、安藤忠雄美術館等地點，往來車輛多，但柳豐路從中正路到亞洲大學圓環之間，僅光復國中小周邊設有人行步道，柳豐一街到亞洲大學前圓環、中正路與柳豐路等一帶沒有設置，還有大量車輛臨時停車占據道路，而光復國中小周邊通學步道年久老舊，路磚斑駁、坑洞，且路面多處起伏，空間尚不完善。

台中市議員林碧秀接獲民眾與校方反映後邀集建設局、交通局、校方相關單位會勘改善。林碧秀20日說，從中正路到亞洲大學圓環路段出了路面破損、起伏，兩邊通學步道還有卡到障礙物、占用等狀況，爭取逾3000萬經費來改善，包括增設人行通行空間、水溝排水、AC路面重新鋪設等，希望能讓孩童通勤安全、地方民眾散步休閒有舒適空間。

建設局表示，光復國中小人行道改善工程道路改善長度約603公尺，人行道改善長度約為446公尺，總計經費約3142萬元，目前正辦理工程細部設計，預計今年9月中旬辦理工程發包、今年底前開工。

光復國中小校長洪瑞濱說，光復國中小學生數將近千人，目前人行步道一路坑坑洞洞，且僅光復國中小一帶設置通學步道，相信改善工程完工後除造福光復的學生也造福地方民眾，不用再與車爭道；南柳里長楊國忠也說，光復國中小建校約20年，周邊人行道有道路縮減，行人常走著走著就要與車爭道，不少里民向他反映過路難走、危險，很高興地方凝聚共識來改善，合力讓促成人行空間改善圓滿。