馬來西亞吉隆坡八打靈高原（Desa Petaling）某公寓，驚傳兩名男童因升降機故障被困長達至少9小時。兩名男童在外出購買糕點後失聯，家人焦急萬分，網上發帖尋人，最終於今日淩晨在公寓內尋獲。

其中一名男童的母親芙思帕麗扎昨日下午在臉書上發佈尋人啟事，表示她11歲的兒子與10歲的朋友於下午2時左右外出購買糕點後便失去音訊。她指出，孩子們平日最遲晚上7時會回家，但當晚遲遲不見蹤影，家人於晚間7時50分展開搜尋，直至淩晨12時仍杳無音訊，令全家心急如焚。

今日淩晨1時左右，兩名男童終於被公寓管理層人員在升降機內尋獲，此時距他們受困已經過去約11個小時。據了解，升降機發生故障，兩名男童多次嘗試對外求救無果，最終在無奈中於升降機內入睡，所幸最終平安獲救。

蕉賴警區主任拉文達辛助理總監接受詢問時表示，兩名男童已安全獲救，目前身體狀況良好。據悉，升降機故障導致兩名男童被困多時，直至公寓管理層人員檢視閉路電視時，才驚見兩名已在地上入睡的孩童，立即開門將其救出。

吉隆坡消拯局發言人則證實此事，但表示並未接獲任何相關求救報案。監視器畫面顯示，兩名男童直到淩晨12時28分仍未獲救，並已趴在升降機內地板上入睡，所幸最終無恙脫困。