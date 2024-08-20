人們普遍認為快轉或換一部影片可以免去過程中的無聊。然而，加拿大最新研究表明，在TikTok或YouTube等線上平台頻繁瀏覽影片、快轉或切換影片，反而會讓觀看者感到更加無聊。

帶領研究的多倫多大學士嘉堡分校（University of Toronto Scarborough）的博士譚（Katy Tam）表示，無聊感與注意力息息相關。當實際專注程度與期望專注程度之間存在差距時，我們就會感到無聊。不斷切換影片或快轉時，投入影片的注意力會因此降低，進而導致無聊感升高。

研究團隊在期刊《實驗心理學：總論》（Experimental Psychology： General）上發表結果，該研究包括7項實驗，涵蓋超過1200名受試者。

來自大學生受試者的數據顯示，受試者允許切換影片時，反而比不能切換時感到更無聊。而另一項實驗中的大學生則觀看自行選擇的影片，但依然沒有緩解心中的無聊。

然而，研究團隊將受試者擴及其他年齡層時，卻發現無論是觀看可切換的5分鐘影片，還是單一支10分鐘影片，無聊感並無顯著差異。團隊指出，後期實驗參與者平均年齡更高，而年齡造成的使用習慣差異可能也影響了無聊感的高低。

譚最後建議，在選擇快轉或換影片之前，花時間專注於影片本身或許更能避免無聊。她認為：「就像我們會為了在電影院中全心專注而購票一樣，享受影片往往來自於全神貫注，而不是不停瀏覽」。