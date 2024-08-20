海龍離岸風電計畫開發案陸域案場今天上午驚傳重大工安意外，總計17人送醫，這是彰化縣離岸風電案場首起嚴重的工安意外。彰化縣政府指出，海龍計畫有二、三號兩個風場，原預計2025年至2026間商轉發電，然整體工程是否會受此事故影響，仍待觀察。

彰化縣外海為台灣最淺海域，且具有全年有風的優勢，極適合發展離岸風電，依中央規畫，其中正在施工的海龍風場是彰化外海規模最大風場。

彰化縣政府表示，目前已商轉的風機已有142座，加上2026年將有5家風場253座風機也加入，近年內彰化外海至少超過400座風機，中央長期目標則為設置上千支風機。

彰縣府指出，中央允許海龍二、三號離岸風電計畫開發總裝置容量為1022 MW，其中，海龍二號518MW預計開發37座風機；海龍三號504MW，預計開發36座風機。兩處風場距離彰化外海約45至70公里遠，水深達35至55公尺，由日本三井物產、加拿大北陸能源及馬來西亞聯合開發。

彰縣府經濟暨綠能發展處長張寒青說，海龍計畫今年4月啟動離岸工程，其海龍二號正在進行陸上變電站及水下基礎施工作業，預計明年完成風機組裝；海龍三號則在施作陸上變電站施工（與海龍二號共用），工程預計明年進行水下基礎施工作業及風機組裝。

海龍計畫預計於2025年至 2026年陸續併網發電，正式商轉，今天發生彰化縣首起離岸風電案場重大工安意外，工程進度恐受影響。

海龍離岸風電計畫發出聲明表示，海龍彰化陸域降壓站發生工安相關的氣體外洩事件，該事件疑似因工地現場消防用二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成17名人員受到影響，都已就醫，已與現場人員及承包商東元電機聯繫，後ㄏ續將與承商及相關部門配合，詳細調查事件發生始末，並妥善照顧受影響人員。

彰縣府勞工處長何俊昇說，有關海龍陸域案場工安意外的勞檢業務和工安意外裁處，雖相關權責均在勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，但該處已在第一時間進行關懷慰問，後續也會指派職災個管員協助受災勞工申請勞保職災賠償和保險理賠等賠償事宜。