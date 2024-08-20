黃子佼因被控在網路偷拍論壇購買未成年少女的不雅影片，遭檢方依違反《兒少性剝削防制條例》起訴。台北地方法院12日採不公開審理，據了解，黃子佼原本在偵查中認罪拚緩起訴，但後來他無法如願、仍被起訴後，他在法庭上改口否認犯罪。今（20）日下午開庭30分鐘後結束，改9月10日下午兩點半續行準備程序。

黃子佼去年被爆出性騷擾風波，他突然開直播爆料多名女藝人吸毒，民眾向台北地檢署告發黃子佼涉嫌強制猥褻等罪後，檢警去年搜索黃子佼住處時，從他的硬碟中發現，他在網路偷拍論壇「創意私房」上購買大量影片，當中有7部是未成年少女不雅片。黃子佼在檢方偵辦時認罪，檢方給予緩起訴處分2年，引爆各界怒火。

黃子佼案經北檢依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後認為緩起訴確實有待商榷，以偵查未完備理由，將本案發回北檢續查後，認定黃明知無正當理由不得持有未成年女子的性影像，卻自2023年2月17日起以行動硬碟儲存未成年女子的性影像，將黃起訴。

後來，檢察官查證扣案證據又發現，黃不只持有7部未成年性影像，還涉嫌持有41名未成年性影像，檢方7月19日向法院聲請併案審理。

台北地院8月12日傳訊他，他當庭仍否認犯行，由於本件有檢方查到他另有其他犯行，追加起訴併案，法官今（20）日下午繼續審理，庭訊30分鐘後結束，改9月10日下午兩點半續行準備程序。

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