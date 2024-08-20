愛奇藝國際站全新打造的男團選秀節目《星光閃耀的少年》為參賽者提供了展示自我、實現夢想的寶貴機會，自今年4月起動全球選手招募以來，吸引了來自世界各地的追夢少年踊躍報名，找來韓劇女神李聖經擔任MC（主持人），為節目增添了新的看點。

李聖經最初是以模特身份出道，獨特的氣質為她在演藝圈的發展奠定了堅實的基礎，之後陸續在《浪漫醫生金師傅》、《Shooting Stars 流星》等熱門韓劇中，成功塑造了一個個深入人心的角色。音樂方面也同樣表現出色，她自7歲開始學習鋼琴，出道後，曾參加《神祕音樂秀：蒙面歌王》等節目，展現其不俗的歌唱實力，還曾與Loco、Eddy Kim、樂童音樂家李燦赫、2AM任瑟雍等知名歌手合作，甚至連舞蹈都難不倒她。

李聖經受邀擔任《星光閃耀的少年》主持人。（愛奇藝國際站提供）

才華洋溢的她，還以其出色的主持能力贏得了業界的認可，曾多次擔任頒獎典禮的主持人，擁有出色的控場能力。此次加盟《星光閃耀的少年》，李聖經將以其豐富的經驗和多才多藝的背景為節目注入新的活力，隨著她的正式加盟，節目的籌備工作也進入了最後的衝刺階段，預計將為全球觀眾帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

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