隨著年齡增長，攝護腺肥大幾乎成為男性必須面對的課題，若不好好治療，可能對腎、膀胱產生損傷。（圖片來源/中時新聞網）

隨著年齡增長，伴隨著賀爾蒙變化、基因遺傳、生活習慣、飲食習慣等因素影響，使得攝護腺逐漸變成肥大組織，進而影響排尿，若疏於治療，恐導致腎、膀胱功能產生不可逆的損傷。

攝護腺肥大好發於年長男性，在正常情況下，攝護腺是無阻塞且膀胱壓力低、尿液流速快；一旦攝護腺肥大擠壓到尿道，在阻塞的情況下，膀胱會代償性地更加用力，造成頻尿、急尿、尿不乾淨等相關症狀，此時若疏於治療，可能造成腎結石、腎衰竭等併發症，嚴重恐洗腎，因此若有泌尿相關問題的男性不可不慎。

攝護腺肥大若疏於治療，情況最嚴重時恐導致洗腎，應儘早治療以免錯過黃金治療時間。（圖片來源/中時新聞網）

而在治療上，醫師通常會採藥物治療、微創手術2大方法。顧家醫療泌尿科總院長顧芳瑜表示，若藥物治療效果不好，就會建議進行手術。傳統手術會使用電刀刮除術或雷射剜除，雖然效果顯著，但手術時間長且對身體的破壞性也高，容易造成術後漏尿或是勃起功能障礙等併發症，也因此近年來微創手術興起，帶給患者另一種傷害較小的治療方式。

顧芳瑜指出，目前攝護腺微創手術包括「微創水蒸氣消融術」、「微創攝護腺拉開手術」等。「水蒸氣消融術」是使用專用消融裝置，對攝護腺注射加熱的無菌水蒸汽，以此改善下尿路症狀；「微創攝護腺拉開手術」則是將攝護腺中阻塞尿道的部分組織「拉開」，恢復尿道通暢，與傳統手術相比，無論在手術時間、破壞性及恢復期都相對有優勢，可降低術後尿失禁、尿道狹窄、勃起障礙等問題的發生。

微創手術的出現，成為手術破壞性更小的一種新選擇，讓患者立即回到生活軌道。（圖片來源/中時新聞網）

提早發現病灶即可提早進行治療，微創手術的出現，讓患者做完手術後不需住院，可馬上恢復正常生活，掌握人生下半場的幸福「泌」碼。