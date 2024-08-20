屏東縣恆春中元豎孤棚18日已經落幕，卻傳出敲鑼奪冠爭議。冠軍隊滿州體育會攻旗手彭威華攻頂後卻沒有立刻敲鑼，等第2名宜蘭二結王公廟隊前來才敲鑼，引發第3名宜蘭杏輝隊爭議，恆春隊今日決定時取消月底前往宜蘭縣頭城鎮「頭城搶孤」交流，避免爭議傷及兩地情誼。

對此，恆春鎮公所表示，賽前即律定不論登台先後，以敲鑼3響視為完成比賽，敲鑼的棒子是第1名先拿到，卻沒有立即敲鑼，接下來第2名二結王公隊攻旗手到場，見狀也未越過第1名敲鑼，兩人在鑼前約半分鐘，第1名再牽起第2名的手一起敲鑼，兩人攻頂有時間落差，因此名次判定沒有問題。

滿州體育會旗手彭威華（後方）率先攻頂，拿起鑼槌卻未敲鑼，直到二結王公廟隊（前）前來。（資料畫面／羅琦文攝）

滿州體育會與二結王公廟隊共同持鑼槌敲鑼。（資料畫面／羅琦文攝）

敲鑼3聲後，滿州體育會攻旗手彭威華（右）再繼續不斷敲鑼慶祝奪冠。（資料畫面／羅琦文攝）

恆春豎孤棚搶孤文化協會理事長潘豐田說，賽事全程直播，看得到滿州隊確實率先攻頂，且手持鑼槌，沒有先敲鑼確實有瑕疵，但領隊會議早說明，以「先持鑼槌者為先」，宜蘭抗議舉動不免傷害兩地情誼。

滿州體育會攻旗手彭威華敲完鑼後，整個人虛脫倒地。（資料畫面／羅琦文攝）

滿州體育會攻旗手彭威華敲鑼奪冠後，脫力無法行走，由其他人背回地上。（資料畫面／羅琦文攝）

彭威華今請辭「恆春豎孤棚搶孤文化協會」總幹事職位，他說，當時攻頂無預警被重壓胸口，導致一度缺氧休克，因此造成奪冠瑕疵，但領隊會議時，有隊伍提出同時攻頂敲鑼問題，為顧慮安全，選擇一起敲鑼，最終無論裁判組如何裁決，都會尊重與接受，他已先辭去協會總幹事一職，並宣布日後恆春賽事都不再擔任攻旗手。

彭威華說，他爬了第17年，今年44歲了，他父親77歲，都是為了這個文化傳承，發揚恆春的孤棚文化，證明滿州是恆春半島的運動強鄉，孩子長大18歲也要來體驗，把搶孤的團隊精神發揮到家庭、事業。

恆春中元豎孤棚總獎金高達近百萬，冠軍隊伍獨得35萬元、亞軍20萬元、季軍13萬元、第4名10萬元、第5名8萬元、第6名5萬元，到底延遲敲鑼是友誼的表現，還是比賽瑕疵，雙方看法不同，「南恆春、北頭城」之間的交流，也出現變化。