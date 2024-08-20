「蘋果光」助攻！原本上月外銷訂單預期負成長2.6％，但經濟部今(20)發布7月外銷訂單，金額500.3億美元，年增4.8％，不減反增。而蘋果下月發表的iPhone16新機，確實帶動上游半導體的接單，刺激電子產品金額創7月新高。

總計七大接單產品，只有化學品年減0.6％，其餘電子、資通訊、基本金屬、機械等都呈現正成長。經濟部統計處處長黃于玲表示，主要由於高效能運算和AI商機熱絡，帶動伺服器、筆電需求，加以品牌新機備貨效應，讓資通訊、電子兩大產品接單優於預期。

對於下月發表的蘋果iPhone16新機，統計處說，「蘋果光」效應確實有，可主要上游半導體的電子產品分類上，至於下游組裝貢獻，因未正式發表不太明顯。另外也不僅美系品牌新機，陸系品牌手機也都有貢獻。

如此已夠讓電子產品接單來到181億美元，再增2.2％，創下歷年7月最高。至於化學品金額掉落，黃于玲說明，主要是還是大陸石化產能全開，讓我國受影響。

接下來，統計處預測8月外銷訂單再增6.7％至11％，等於是上看連六紅。黃于玲維持下半年訂單逐季成長的基調。至於前7月訂單累計已來到3248億美元，全年是否能重回疫情期間的6000億美元？黃持審慎態度，說不確性因素還多，近一點再來評估。