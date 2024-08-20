國巨創辦人暨董事長陳泰銘將為本次AI高峰論壇揭開序幕，分享他對AI未來發展的洞見，以及公司在AI生態系統中的戰略角色。

與會的演講嘉賓包括專研AI著名的國立成功大學李國君教授、來自英飛凌（Infineon）和思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，當天的活動亦將進行小組討論及公開問答。

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