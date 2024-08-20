國巨創辦人暨董事長陳泰銘將為本次AI高峰論壇揭開序幕，分享他對AI未來發展的洞見，以及公司在AI生態系統中的戰略角色。
與會的演講嘉賓包括專研AI著名的國立成功大學李國君教授、來自英飛凌（Infineon）和思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，當天的活動亦將進行小組討論及公開問答。
被動元件大廠國巨（2327）將於9月26日舉辦AI高峰論壇，國巨表示，此次國巨集團舉辦的AI高峰論壇，將聚集產業界的先進和專家，共同探討人工智慧的最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻。
國巨創辦人暨董事長陳泰銘將為本次AI高峰論壇揭開序幕，分享他對AI未來發展的洞見，以及公司在AI生態系統中的戰略角色。
與會的演講嘉賓包括專研AI著名的國立成功大學李國君教授、來自英飛凌（Infineon）和思科（Cisco）的高階主管，以及國巨集團的管理階層，當天的活動亦將進行小組討論及公開問答。
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