本月18日是中元普度，民間傳說是超度孤魂野鬼的日子。然而有一名妹子表示，她的男朋友不但在中元節當天撿了一個紅包，還拿紅包裡面的錢請她吃飯，讓人非常驚恐。民俗專家廖大乙則表示，路邊紅包隨便亂撿有可能帶來衰運，也可能是冥婚儀式在找新郎，呼籲民眾看到路邊紅包的話，直接請警方處理。

微博帳戶《參川說》轉貼一名大陸女網友的對話紀錄，該妹子表示，她男友中元節時在路邊撿了一個紅包，還帶她去吃火鍋，並且把紅包裡的200元人民幣拿來當餐費結帳，自己越想越不對勁，要男朋友把紅包跟錢還回去原本的地方。可是男朋友不但不聽，還反過來指責妹子太過迷信，並說如果真的是冥婚的話，「我撿到了，我用了，要找就找我」。

對於男朋友堅決不把紅包放回去，女子哭訴，「晚上都睡不著了，自己膽子一直很小，現在洗手間也不敢去了，甚至連照鏡子都不敢」。此外，她還威脅男朋友，如果因為撿紅包一事，自己之後都沒辦法睡覺的話，兩個人就分手。

不少網友看到這篇文章，紛紛留言表示，「男朋友估計是窮瘋了」、「可以不敬，但不能不信」、「救命！看到這個標題，腦子已經冒出N個中式恐怖」、「自己放200塊回去，然後跟男朋友分手」、「平時撿到紅包無所謂，中元節真的不行，好兄弟纏上你就麻煩了，請容易，送走就麻煩了。」

民俗專家廖大乙近日提醒，農曆七月若撿到紅包，應該把失物交由警方處理，若占為己有的話，衰運恐跟人回家。此外，廖大乙也指出，馬路上的紅包也可能是冥婚儀式，女性亡者早知某時間點如意郎君會路過，因此亡者家人會把紅包放入生辰八字、地址丟在路邊，等到有人撿紅包，他們就會跑出來叫「姐夫」、「妹婿」。

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