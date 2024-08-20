基隆市國道一號位於獅球嶺地區的高架道路聯絡道，因交匯處設計不良，居民擔憂易生事故。議長童子瑋會勘，將在汽車出入口增設警示標語與反光鏡。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市國道一號位於獅球嶺地區的高架道路聯絡道，因交匯處設計不良，居民擔憂易生事故。議長童子瑋會勘，將在汽車出入口增設警示標語與反光鏡。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市下國道一號往基隆方向右轉處，民眾擔憂易生危險，議長童子瑋建議先設置警告標誌，再研議改善。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市上國道一號往台北方向在中興隧道口有獅球嶺地區與高架道路間的聯絡道，但交匯處設計不良，直行車速度通常較快，居民擔憂易生事故。基隆市議會議長童子瑋今日至該處會勘，童表示，本次會勘將在汽車出入口增設警示標語與反光鏡，期望讓民眾有條安全回家的路。

位於基隆市的國道一號起點0.0公里處的「華表紀念碑」銜接市區路段，有長約7百公尺的高架聯絡道，也就是第29號橋，其中「三姓公廟」旁的獅球路48巷會匯入聯絡道往台北。

但民眾表示，該處有雜草，加上道路設計無法看清左側來車；另外獅球路169巷有道路匯入聯絡道往基隆市區，許多從國道一往基隆的外來車輛均不知該處有出口，容易發生事故。居民指出，這兩處地方缺乏相關警示標語或反光鏡，常讓開車出入獅球嶺的民眾擔心害怕，深怕不小心就會與進入國道的車輛發生車禍。

童子瑋今日前往獅球路會勘，並邀請工務處、交通處、警局、仁愛區公所等單位。童表示，多位住在獅球嶺的民眾反映，獅球路48巷往聯絡道至國道一，路口車多非常危險，加上現場有多處雜草，影響用路人的視線，之後會在該處畫設紅線，保持出入道路暢通，還會定期清除雜草與妨害視角的障礙物清除。

童子瑋說，針對獅球路169巷往市區在擔任上一屆議員期間，已與高公局、市警局等單位畫設完整的紅線與停車格，但在出入口銜接聯絡道並沒有交通號誌，現已要求交通處增設警示標語，並增加反光鏡，確保居民鴐駛車輛的安全。童強調，雖然近年此處沒有重大車禍，但是預防是最重要的，可以多用心多替民眾著想，就能避免未來可能發生的事故。

民眾還反映，高架聯絡道往基隆市區，右轉往忠四路方向，右側有行人視線死角，右轉車輛行經如遇交通號誌燈是綠燈，行人經行人穿越線會非常危險。童則指出，若移動行穿線還是會有安全顧慮，目前優先在聯絡道進市區交通號誌處增設標示及標語，提醒駕駛人注意行人。

還有民眾表示，孝二路往國道一方向，雖然有三線道，但僅有中間車道是直行，另外兩線道為左右轉，如遇車流量大，會造成後方壅塞，經過交通處與市警局協調同意，童子瑋當下表示，會將外車道，也就是僅能右轉的車道，改成能直行與右轉的路面標示，期望能有效紓解中間車道塞車問題。