「2024美國民主黨全國代表大會」美國時間8月19日在芝加哥登場，民進黨跨黨派觀選團代表團首日行程豐富，上午先到芝加哥駐處聽取簡報，發言人韓瑩表示這次是民主黨暌違8年再度舉行實體大會，因此入場票及住宿非常搶手，民進黨感謝外交部及駐處人員的安排，讓台灣跨黨派訪團有機會參與盛會。

外交部組成跨黨派觀選團，民進黨由立法委員王定宇、范雲，高雄市議員湯詠瑜，中執委李妍慧，發言人韓瑩代表出席。

中午駐美代表俞大㵢舉行歡迎酒會，代表團總團長王定宇致詞時，也邀請國民黨與民眾黨立委發言，展現不論朝野對美關係一致和國家利益一體的態度。

酒會參與的貴賓包括眾院國會台灣連線共同主席Gerald Connolly，眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平Ted Lieu，眾議員趙美心Judy Chu，眾議員Tim Kennedy，另外有來自各州議會「友台連線」共同主席與成員，以及多達10餘州民主黨州主席參加，與會貴賓都表示對台支持將是延續性，以及與台灣站在同一陣線，總團長王定宇也藉此邀請多位議員訪台，眾議員Tim Kennedy更承諾將會盡快來訪。

晚間代表團參與民主黨全國黨代表大會，現場觀看總統拜登發表演說，范雲委員表示這是她第二次参加民主黨代表大會。上一次是在1992年她還是學生時，受到仍是反對黨的民進黨邀請。而這兩次大會之間，她感受到台灣政治以及國際政治的巨大改變，這次來到美國將會把握機會觀察。

民主黨19號也通過2024年版黨綱，首度納入對台六項保證，總團長王定宇表示這是對台政策的重大宣示，民進黨也表示這次決議再次強化支持台灣是美國跨黨派共識，對未來台美關係深化，及台海和平穩定都有極大幫助。

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