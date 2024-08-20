奇鋐子公司深圳興奇宏科技有限公司於8月19日下午發生火災，奇鋐表示，在消防人員全力協助下迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因公司對廠房設備及存貨皆投有保險，將通知保險公司進行勘查，並進行相關理賠程序，故本起火災案對公司財務與業務並無重大影響。

奇鋐2024年上半年合併營收為317.93億元，年增19.05%，營業毛利為71.66億元，年增34.52%，合併毛利率為22.54%，年增2.59個百分點，營業淨利為43.62億元，年增50.41%，營業淨利率為13.72%，年增2.86個百分點，稅後盈餘為35.11億元，年增59.01%，每股盈餘為9.16元；累計前7月合併營收為379.24億元，年增19.04%。

奇鋐副總經理陳易成在日前法說會表示，第3季合併營收有望季增年增，毛利率也有機會比第2季好，如果沒有意外，今年前3季獲利可望與去年全年相當。

至於火災是否影響第3季營收？奇鋐表示，有Hub倉可支應出貨，對第3季營收不會有影響。