在印度展開為期3天訪問的馬來西亞首相安華，20日受到印度總理莫迪的歡迎。莫迪表示，印度和馬來西亞將加強半導體、金融技術和國防生產等領域的合作，兩國希望重啟關係。

據馬來西亞《東方日報》報導，安華20日上午9時抵達印度總統府，當時受到莫迪的熱烈歡迎，兩國領袖在兩國國歌奏響後，互相介紹各自代表團。

路透指出，2019年底左右，在以穆斯林為主的馬來西亞時任首相馬哈迪，發表反對新德里取消印度唯一穆斯林占多數的克什米爾地區自治權後，兩國關係惡化。這也影響印度對馬來西亞棕櫚油的購買。

莫迪20日表示，「我們決定將我們的合作提升到『全面戰略夥伴關係』的水平。」他沒有具體說明這意味著什麼，但指出馬來西亞去年在印度投資了50億美元。

莫迪說，「在半導體、金融科技、國防工業、人工智能（AI）和量子技術等需要新技術和現代技術的領域，我們將加強合作。」他說，兩國也一直以盧比和令吉（馬幣）貨幣進行雙邊貿易。安華則表示，馬來西亞將重振與印度在各領域的關係。他說，「有很多領域需要我們進一步探索。」