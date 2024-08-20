癌症病人喝克菲爾可減輕化療期間的痛苦副作用。（圖/晨星出版社提供）

●研究實證的癌症殺手

2017年，世界癌症研究基金會旗下的美國癌症研究所發表論文，表明可以使用益生菌，作為預防大腸癌發展的保護措施。

克菲爾及其所含的乳酸菌可直接殺死培養皿中的各種癌細胞。利用克菲爾刺激自然殺手細胞的活性，以殺死癌細胞，達到減緩癌症的效果。克菲爾粒的可溶性多醣可抑制腫瘤生長。

臺灣大學林慶文教授曾指導現任臺大生物資源暨農學院副院長劉嚞睿教授進

行研究，論文表明乳克菲爾及豆漿克菲爾可誘導凋亡腫瘤細胞裂解，提升腫瘤附近的免疫細胞活性，小腸壁組織萃取物的總免疫球蛋白A水準顯著較高。

●減緩抗癌鬥士的不適

癌症病人在化療期間，經常出現腹瀉或便祕、睡不好的副作用。食用克菲爾一段時間，睡眠品質明顯提升，有助於體力恢復。

把開菲力乳桿菌LKF01製成營養補充品，讓接受化療或合併放療長達四個月、有嚴重腹瀉副作用的癌症病人食用，病人腸胃不適的問題均可獲得改善。

●輔助癌症治療及預後

學界認為，未來的癌症治療可以醫療為主，克菲爾為輔，兩者相輔相成是比較

可行的方法。

天津大學在克菲爾分離出克菲爾乳桿菌ZW18，實驗鼠吃了一段時間後，自體免疫力提升，腫瘤組織中的殺手T 細胞CD8+ T活力提升，可讓經過標靶治療後縮小的腫瘤，再縮小66%。

美國北科羅拉多大學證明喝克菲爾對癌症病人預後會有好的影響，去脂體重提升6.3%，憂鬱、疲勞、腸道不舒服、胃痙攣等問題獲得明顯改善，血液中的脂多醣減少 35.4%，腸道屏障開始修復，免疫細胞增加，免疫力提升。

過度餵食的實驗鼠在離乳期之後，開始吃克菲爾，長大後的腫瘤發生率減少，罹患大腸直腸癌的可能性減低，包括大腸組織的完整性，組織受到腫瘤侵害所造成的傷害，大腸的一些發炎指標等，均有改善。

（本文摘自晨星出版《克菲爾：長壽村的祕密》，每周二、五刊出）

《克菲爾：長壽村的祕密》（圖/太陽星）

作者：陳彥伯

出版社：晨星出版社

出版日期：2024/07/01