醫療水平的進步，使平均壽命延長，然而這也導致台灣步入高齡化社會。除了正常的老化現象，失智症成為不容忽視的疾病之一。據統計顯示，台灣65歲以上的老人，每13位即有1位是失智者，且人數逐年攀升。失智症早期的常見症狀，可分為5大類，民眾應多方了解失智症，才能及早預防。

失智症並非正常的退化現象，而是由多種進行性疾病造成。早期主要的常見症狀，有記憶力衰退、認知錯誤、精神狀況錯亂、語言表達困難、情緒起伏大等5大面向。

失智症患者會對空間、時間、地點出現認知錯誤；可能還伴隨妄想、幻覺等其他精神狀況的發生；在語言的表達與理解上也會出現困難，可能無意識地重複相同的語句或動作；情緒的起伏變化大，對於原先能夠輕鬆上手的是事物失去掌控力，排斥與人聚會交流，退出社交行為等。

想要預防失智的發生，日常可以保持規律的運動習慣、確保充足的睡眠時間，並且均衡飲食或採取「麥得飲食」，經研究證實，「麥得飲食」能夠延緩認知衰退、保持心情愉快；此外，多與外界接觸交流、參與課程學習，並且從事訓練心智的活動。

預防勝於治療，若對自身狀況有疑慮，或身邊有親屬已出現多項符合上文描述之行為模式，請儘速就醫，交由專業醫師判斷治療，及早用藥，有機會延緩認知衰退及發病進程，保障病患及照顧者生活品質，降低疾病帶來之影響。