水餃是許多人平時解決一餐的熱門選擇。一位網友近日表示，住在國外的他最近嘗試自己包水餃，但蝦子都會有一點不新鮮的味道，讓他不知道是否該在醃料加酒，還是特別選擇蝦種比較好，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議他從活蝦開始進行處理，另外國外米酒取得不易，也可以換成清酒、伏特加、高粱酒、蘭姆酒等醃製蝦肉。

原PO在PTT發文表示，之前他試著醃鮮蝦水餃，不過煮完放一下之後，蝦子都會帶有一點不新鮮的味道，讓他忍不住好奇求助，「不知可不可以泡高梁加薑跟蔥？不知能不能改善，還是一定要米酒？還是什麼蝦種比較適合包餃子呢？」

對此，許多人紛紛回應，「市場買活蝦自己剁餡…看你願不願意花時間而已…省時間就好市多蝦仁退冰，泡個鹽水麵粉水之後一樣剁成餡…擦越乾越好因為會出水…包整隻的也OK，只是會縮跟比較緊實，不一定比較好，看個人喜好」、「國外的話，大概都只能用活蝦處理，市場的處理過都是那樣，料酒跟香料就是蓋過去而已，當然也是能用」、「泡酒或加蔥蒜壓過味道吧，如果是新鮮的活凍蝦應該不會這樣」。

另外不少人推薦，可以用其他酒類代替料理米酒加入醃料，「沒有米酒可以用各種穀物蒸餾酒，清酒、伏特加、高粱酒等等」、「沒有米酒買伏特加，國外好買又便宜」、「可以找清酒啊，有沒有想過是肉的問題？」、「以前在國外都拿蘭姆酒當料理米酒…不然就找清酒了」。

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