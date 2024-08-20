解決夏季缺血危機，永慶房產集團加盟四品牌中區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）、永慶慈善基金會攜手台中市政府地政局，8/9在台中市政府前廣場共同舉辦「捐熱血．分享愛．愛心捐血園遊會」，在民眾、台中市永慶加盟四品牌店頭夥伴的踴躍參與下，累計募集740袋熱血，為血庫貢獻一份愛心。

除了邀請民眾挽袖捐熱血，現場愛心園遊會有美食、文創市集及公益團體共100個攤位，也安排公益表演團隊進行太鼓、舞蹈等精彩演出，還有抽園遊券及模彩活動，吸引民眾踴躍參加。園遊會攤位的租金收入，更捐給參加的20個公益團體，全力支援在地公益團體。

永慶加盟四品牌中區經管會則特別準備現場園遊券感謝前來捐血的民眾，捐出250cc就能獲得250元的園遊券，捐500cc可得500元園遊券。捐血民眾紛紛拿著園遊券前往攤位消費美食，有些人則是購買公益團體的愛心商品，永慶加盟四品牌還加碼提供免費兌換精美雨傘、實用口罩及手工肥皂等小禮物。

永慶慈善基金會公益理事暨永慶不動產中區經管會長陳立信、永義房屋中區經管會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾以及台慶不動產中區經管會長吳泓諭動員近300家門店齊心響應捐血活動，每家店認購的5,000元園遊券面額，也提供現場參與同仁購買公益商品、享用美食，讓愛心和熱血永不停息。

永慶加盟四品牌中區經管會號召同仁們挽袖捐熱血，為血庫貢獻一份愛心。(圖/永慶房產集團提供)

永慶加盟四品牌額外提供精美雨傘、實用口罩和手工肥皂等禮物，由台慶不動產夥伴協助捐血民眾兌換。(圖/永慶房產集團提供)

此外，永慶加盟四品牌同仁們也輪流在捐血站擔任服務志工，維護捐血排隊動線，並發送瓶裝水、扇子給現場排隊民眾消暑解渴，當日下午就順利募集到740份血袋，成果相當豐碩。陳立信開心分享，這是第二次與台中市政府合辦愛心捐血園遊會，合作默契越來越好，希望明年擴大舉行，號召更多民眾捐熱血、支持公益團體，溫暖這社會。

永慶不動產中區經管會榮譽會長謝坤志則說，很榮幸再次統籌這場捐血園遊會！為了擴大宣傳，我們四品牌自掏腰包，在台灣大道等道路掛設捐血活動羅馬旗，吸引路過民眾注意，還在網路社群上發文邀請。很高興這次活動圓滿順利，而這些募集來的熱血，能幫助需要的病患，讓他們感受到台灣濃厚的愛意。」

永慶房產集團除了提供消費者買賣房屋的誠實服務外，平常也以實際行動回饋社會、關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血、公益園遊會等活動，未來也將繼續號召全台夥伴、發揮團結力量大的精神，落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。