采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沉浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。 （陳麒全攝）

采盟免稅店與台灣山葉音樂合作「Global Love Piano」企劃，邀請台灣知名塗鴉藝術家阿迪啊萬（Ahdiaone）打造全新聯名創作彩繪街頭鋼琴，在桃園機場第二航廈D區的101前廣場展出，展出期間采盟免稅店將不定期推出驚喜現場快閃音樂表演活動，同時也開放旅客可以自由演奏，歡迎展出期間將出國的旅客來自由演奏，一起彈琴說愛。

采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沉浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。

采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沈浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。 （陳麒全攝）

采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沈浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。 （陳麒全攝）

采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沈浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。 （陳麒全攝）

「Global Love Piano」企劃是希望藉由特別彩繪的鋼琴，營造一個大家想輕鬆彈奏的氛圍， 讓經過的人目光被吸引，鼓勵人們彈奏音樂而設置的街頭鋼琴，一起分享及傳遞音樂賦予之愛的能量。這項由日本Yamaha發起的全球性公益企劃，在日本已有許多成功案例，不論是機場、車站、地下商街...等，均可見到傳愛街頭鋼琴的身影。

采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沈浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。 （陳麒全攝）

采盟免稅店20日下午特別邀請邀請全方位跨界鋼琴家毛玠文、TSO管樂團小號首席陳柏翰，以Yamaha Golbal LovePinao彩繪街頭鋼琴結合小號樂器，於現場二重奏展演台灣在地作曲家歌曲以及異國情調的音樂曲風，讓現場旅客沈浸在充滿音樂的旅途中，豐富音樂的想像力。 （陳麒全攝）

台灣首架的街頭鋼琴作品「Wild World」邀請從事塗鴉藝術創作十餘年的台北塗鴉藝術家阿迪啊萬（Ahdiaone）以西岸newschool塗鴉風格為主，合併當代狂野塗鴉的風格，使用MUSIC及Love Piano的大型變化字體，粉紅色與紫色讓整體降低了視覺的銳利感，充分表達音樂的想像力，營造輕鬆彈奏的氛圍。

這次采盟免稅店與台灣山葉音樂的首次合作，希望透過機場平台讓國際往來旅客看見台灣創造力。