巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌好手陳念琴，回到台灣後陸續出席活動，也抽空和家人回到花蓮參加豐年祭，透露自己繞場接受族人歡迎，感覺非常幸福，就像個孩子一樣玩得很開心、很幸福。

陳念琴分享，回到台灣後活動很多也有點疲勞，不過自己還是盡量一天睡滿8小時，也很開心有短暫休息空檔和家人膩在一起，並到龍潭一位姐姐開的店做美甲、接睫毛，20日美美出席113年度國民體育日啟動記者會。

提到參加豐年祭的回憶，陳念琴笑說：「過世的阿公以前是部落的祭司，地位很崇高，堂哥現在在部落也有到了一個階層，所以這次回去參加豐年祭在堂哥安排下排場很大，我還繞場接受族人歡迎，真的受寵若驚、很幸福，覺得自己像個小孩子一樣快樂，參加豐年祭的感覺很幸福，可以卸下包袱做回真正的陳念琴。」

陳念琴提到，奧運過後收到許多民眾熱情的支持，「坐火車回花蓮有粉絲拍照分享，有人留言說怎麼沒讓座給念琴，我急著回應沒事，我自己的位子在後面。還有後來也知道有粉絲創了Line群組支持我，真的很酷。我也告訴自己盡量不要被外界聲音影響，自己的身份是運動員，還是希望大家專注在每個運動員的表現。」