台北大巨蛋的消防安全驗證檢查今（20日）完成，確定可以舉辦演唱會，天團五月天、天王周杰倫、天后張惠妹都被歌迷視為最期待開唱的人選，而他們之前也都傳出有意願登大巨蛋開唱。對此，五月天所屬的相信音樂今也正式回應，會開始進行安排。

相信音樂表示：「任何演出首重安全，對於大巨蛋驗證完成，我們樂觀其成。每個演出場地都有它不同特色和細節，會帶給大家不同的體驗，我們也會開始進行安排，期待能夠在台北大巨蛋，進行闊別台北市8年的演出。」

關於在大巨蛋開唱是否票價會比較貴，相信音樂回應：「五月天演唱會希望能讓所有對演唱會有興趣的人都夠有能力的參加，所以票價向來親民，特別近幾年很多人攜家帶眷地一同參與。期盼場地方能以合理的場租，讓所有前來的觀眾，都能擁有物超所值的娛樂體驗。」

五月天久違台北，雖然台北小巨蛋及台北流行音樂中心都是很棒的場地，卻已無法完整呈現五月天的演唱會規模，因此近年五月天跨年演唱會大多選在高雄世運主場館舉辦，多達30場，雙方也一直合作愉快。

如今大巨蛋驗證完成，主唱阿信曾在社群提到「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的」，並跟歌迷相約「在近未來的台北見」，相信這個承諾相信很快就可以實現了。