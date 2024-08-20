暑假是旅遊旺季，桃園機場估今年7、8月的總運量將達到800萬人次！台中市葳格國際學校大手筆犒賞績優教職人員，自8月17日至21日推動「五天四夜泰國獎勵旅遊」，讓數位教職員與眷屬在開學前搭上出國熱潮！

在少子化的挑戰下，葳格逆勢擴增班級，並且連年招生滿額。為激勵千名教職員，葳格今年不僅延續了每年暑期都會舉辦的國內員工旅遊，更首次祭出海外獎勵旅遊，特別犒賞考績優異的教職員。只要教學表現創新優異，班級經營管理卓越，或指導學生參與各項競賽成果豐碩，無論年資，皆有機會獲選，充分展現葳格對於人才培育的重視與承諾。

第一次舉辦海外獎勵旅遊，葳格不遺餘力，除了安排老師們全程入住五星級飯店，行程更是豐富精彩，包括在曼谷最具指標性的SPA中心Health Land享受泰式按摩；走訪芭達雅知名的東芭樂園和四方水上市場；搭乘白蘭花河號郵輪，沿著昭披耶河航行，以及穿泰服遊古廟等等體驗，讓老師們直呼「泰」幸福！

葳格執行董事吳菀庭表示，因應未來持續擴大的校區版圖，葳格戮力於打造優質的工作環境，提供完善的員工福利制度，而海外獎勵旅遊就正是學校突破性的一步，也是對辛勤付出的員工們表示肯定和感謝，希望藉此吸引更多優秀人才，為教育共同奮鬥。