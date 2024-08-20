美國有40%的能源被建築消耗，這也使得他們認知到能源效率對於永續發展的重要性，因此現在建築師、建商和業主炮口一致對外，專注於打造更加節能的建築，像是科思創和卡萊爾建築材料公司，正推出生物循環建材，嘗試減少建築材料對環境造成的影響。

綠建築廣義來說，是一種對環境影響較小的建築，除了能提高能源與水源的使用效率之外，更能夠協助保護棲息地、收集再生能源以幫助恢復自然生態系統，例如像節能照明、高效空調系統、節能電梯等設計元素。

隨著永續建築需求逐漸成長，不少公司行號嘗試發展更加永續的材料。例如科思創是一家德國化學工業公司，業務範圍主要集中在製造高科技聚合物材料，以及研發日常生活的創新解決方案；卡萊爾則是美國建築外殼供應商，協助打造節能建築。

2家公司長年來合作開發下一代環保材料，科斯創就提供卡萊爾來自ISCC PLUS認證（國際可持續發展和碳認證）的生物質平衡MDI（又稱為二苯基甲烷二異氰酸酯），與化石基MDI相比，生物質平衡MDI可降低99％碳足跡，且每生產1公斤MDI可減少2.4公斤的二氧化碳排放，卡萊爾利用這些材料製作結構絕緣板，以助於減少建案中產生的碳排放。

科思創北美地區高性能材料銷售主管Julia Rubino指出，科思創很早就了解聚氨酯絕緣材料的性能屬性，因此能夠提供創新的生物循環原材料解決方案，也表示建築業的永續方案，能從現在就開始著手。