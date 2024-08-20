2022年底九合一地方選舉期間，嘉義縣議員陳文忠當選連任，但因妻子蔡錦屏、嚴姓友人等樁腳涉嫌賄選被起訴，嘉義地檢署也對陳提起當選無效之訴。此案去年被嘉義地方法院判處當選無效後，陳不服上訴，台南高分院20日廢棄原判決，改判當選有效確定，全案不得上訴。

二審合議庭認為，嘉檢所舉羅姓女證人在嘉義縣調查站的供述，以及同日在嘉義地檢署的證述內容，根據刑事法院當庭勘驗調查筆錄的錄影檔案結果，羅女就嘉義縣調查站詢問是否有買票、是否係受蔡錦屏的請託而買票等基本重要事項的陳述內容，前後供述不一，且內容歧異甚大，可信度有疑。

羅女在嘉檢的偵訊內容，也難認蔡錦屏有請託羅女買票行賄的事實；經偵查人員調閱分析蔡錦屏等人持用的行動電話雙向通聯及網路歷程，也未能判別出異常，且經比對亦未發現羅女與蔡錦屏有接觸的蹤跡。

至於羅女在刑事法院審理時，也否認蔡錦屏有請託她買票的事實，刑事法院就蔡錦屏等人均已判決無罪確定，此案亦查無其他積極證據，足使合議庭達成心證確信羅女的行賄行為，均係陳文忠與蔡錦屏的授意而為之，因此嘉檢主張，陳文忠、蔡錦屏與羅女共同買票行賄，尚屬無據。

此外，嘉檢也未舉證林姓鄰長夫妻、嚴姓樁腳的行賄行為，均是陳文忠授意，亦未舉證3人為陳的競選團隊成員或樁腳，或彼此具有相當信賴關係，以及陳文忠知悉他們買票行賄的事實，因此嘉檢主張3人的買票行賄行為係陳的授意並不可採，請求判決陳文忠當選無效，即無理由。

此案嘉檢起訴指出，蔡女涉嫌於2022年10、11月間用現金向選民買票，陳文忠的樁腳嚴姓友人、林姓鄰長夫妻也涉嫌現金買票，除依違反選罷法起訴，也認為陳文忠身為候選人，會策畫統籌選戰分工，雖然沒有親自買票，但透過親友交付現金尋求選民支持，仍屬共同賄選行為，因此對陳文忠提起當選無效之訴。