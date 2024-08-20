休假爬山是很多人的休閒活動，但是爬山過程要背著糧食和水，量大就會變成負擔，而有一對兄妹兩人去爬山，但是兩人都不想背背包，沒想到最後居然居然突發奇想，利用兩個大氣球灌滿氦氣，直接把背包一掛！直接解決兄妹間的矛盾。

根據網路影片上來看，大陸這對兄妹休假一起跑到浙江杭州爬山，但是因為兩人都不想有負擔，所以都不願意背裝著存糧的背包，沒想到哥哥突發起想，不知道哪裡生出來的兩顆大氣球，直接灌滿氦氣，剛好可以承受背包的重量！兩人只須輪流把背包拉著走就好，真是方便。

網友看到這段有趣的影片後，紛紛留言表示：「多弄幾個掛在身上，減輕重量」、「掛20個爬山會不會少累點」、「可以弄個挂鉤掛腰帶上，解放出來胳膊」、「多掛幾個上山是不是起飛啊」、「我靠我怎沒想到」、「以後山上會不會都充滿行走的氣球？」、「是不是可以用這個背娃上山？」、「風大一點就要跟背包說再見了！」。