今年2月5日已遭吊銷駕照的張男駕駛營業大貨車，行經國1南向197.1公里處時，撞上排隊準備下交流道的車輛，釀成3大貨車、4轎車連環追撞車禍，造成2人死亡，因怕駕照吊銷後駕車肇事，保險公司無法理賠，竟找來胞弟頂替，自己落跑，近日彰化地院審結，判張男應執行有期徒刑4年，其胞弟處有期徒刑2月。

判決書指出，張男明知駕駛執照已遭吊銷，仍在今年2月5日上午駕駛營業大貨車，沿國道一號高速公路由北往南方向行駛，在同日11時25分許行至高速公路南向197.1公里處彰化交流道輔助車道時，未及時察覺前方車輛正排隊準備自出口匝道離開高速公路，因而駕車由後撞擊同向自用小客車，造成7車連環撞車禍。

其中，黃男、許男車輛全毀，黃男頭部軀幹及肢體多處擦傷，經送醫急救不治死亡；許男則因多台車輛車禍擠壓，導致頭頸胸腹盆及左下肢體多發性外傷骨折，經送醫急救後，3日後因出血性休克併呼吸衰竭死亡。

張男在肇事後，因怕駕駛執照經吊銷後駕車肇事，保險公司無法理賠，竟未向警察機關報案及通知救護人員到場，反而聯繫其胞弟到場，等到其胞弟駕駛貨車抵達後，趁著員警到場處理前，駕車離開現場肇事逃逸。其胞弟頂替張男向警方製作調查筆錄，經在場駕駛指認及比對行車紀錄器影像而查獲。

法院審酌，張男於駕駛執照經吊銷期間駕駛車輛，疏未注意車前狀況肇事，致連環推撞事故，致黃、許2人死亡，造成無可挽救之遺憾；肇事後雖有在現場手持滅火器滅火，卻因怕保險公司無法理賠，竟聯繫其胞弟駕駛貨車抵達現場，並於員警到場處理前，駕駛胞弟的貨車離開現場，罔顧事故現場之處理。

法院考量2人犯後均坦承犯行，張男雖有意願與被害人家屬和解，但歷經3次調解，仍未能調解成立，亦未得到家屬的原諒，張男依駕駛執照經吊銷駕車而犯過失致死罪，處有期徒刑2年，犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑4年，其胞弟犯意圖使犯人隱避而頂替罪，處有期徒刑2月。全案可上訴。