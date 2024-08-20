台東知本溼地環頸雉有機香米種植於台東大學路附近。（蔡旻妤攝）

連續3年獲精饌米獎的台東知本溼地環頸雉有機香米，包裝主打知本溼地及非東部物種，遭生態愛好者質疑與事實不符，台東地區農會總幹事李建通今天出面澄清「米是金質米，可安心購買食用，包裝設計會要求業者融入本土物種」。

台東地區農會販售的知本溼地環頸雉有機香米甫獲農業部農糧署2024精饌米獎金質獎；有生態愛好者發現，包裝上出現非台東本土魚種的石𩼧魚及溼地罕見的鉛色水鶇鳥圖案，而知本溼地與種植區域有段距離，質疑包裝與事實不符。

李建通澄清「米本身確實是金質米，與包裝無關」，連續3年得獎皆由評審盲測，近期包裝衍生爭議，更有人因此質疑內容物米有問題，坦言設計有疏失需改善，但米確實沒問題，消費者可以安心購買食用。

李建通今天出示有機農產品驗證證書、綠色保育產品證書等相關證明，他說，知本有機米集團栽培區共50公頃，台東地區農會總共租用了25公頃土地，其中22公頃採有機種植，保留了3公頃作為動植物棲地。生產的米部分由農會自有品牌出售，也賣給業者以「知本溼地環頸雉有機香米」行銷。

李建通強調，未來在包裝設計上將要求業者注意並改進，融入本土在地品種動植物，讓產品除了宣導理念外更具在地台灣味。