嘉義市大同國小美術班彩繪電箱，前後大不同。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市大同國小美術班師生彩繪電箱。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

為改善人本交通環境，嘉義市4年來爭取中央前瞻計畫約9.6億餘元經費，將整治18處道路的人行道空間，目前完成興業西路、世賢路3段共2條，還有大雅路、興業東路等6條道路施工中，市府表示，將營造興業東、西路成為嘉義市的人本交通示範道路。

嘉義市道路近年來不斷施工，民眾納悶為何老是是挖路，交通總是卡卡？嘉市府工務處長蘇文崎指出，2020年至今（2024）年爭取改善人行道空間共18案，中央已匡列總經費約9億6121萬元，其中2案已完成、6案施工中，這8案共約4.2億餘元。

已完成的2案是興業西路（民生北路至興業地下道）人行道總長度2840公尺、世賢路3段（重慶路至新民路）總長度1388公尺。

施工中的包括北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）2780公尺、世賢路4段人行道（新民路至吳鳳南路）1752公尺、吳鳳北路（林森西路至垂楊路）人行道2452公尺、博愛路2段（大同路至中興路）人行道1080公尺、 大雅路1段人行道2400公尺、興業東路（吳鳳南路至宣信街）人行道615公尺。

蘇文崎說，興業東路（民生南路至吳鳳南路段）目前正設計中，人行道寬度將拓寬為3.5公尺，讓行人順暢行走，沿線也將種植喬木綠美化，營造城市街道新景觀，降低都市熱島效應。

市府也與台電、電信業者合作，遷移相關的電箱、電桿、車阻、電話亭；或委請大同國小美術班學童在電箱上彩繪，透過畫筆將電箱變成藝術創作，為街道增添美麗風景。