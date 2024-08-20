2021年8月集集至水里的2號、3號隧道邊坡大崩塌，集集支線3號隧道施工情況。（楊靜茹攝）

台鐵集集支線將連接高鐵彰化站，集集支線5月起進行基礎設施改善工程，火車只行駛至名間鄉濁水站，衝擊集集、水里鐵道觀光產業，行政院長卓榮泰等人20日視察集集支線施工情形，地方強調沒有小火車嚴重衝擊觀光，盼集集支線能趕在明年底完工通車。

行政院長卓榮泰等人20日視察集集支線施工情形，集集至水里的2號、3號隧道仍未完工。（楊靜茹攝）

台鐵報告，斥資35.89億元進行集集支線基礎設施改善工程，預計2027年底完工。（楊靜茹攝）

集集支線往返彰化縣二水、南投縣車埕，行經二水站、源泉站、濁水站、龍泉站、集集站、水里站、車埕站，是觀光鐵道先驅，2021年8月集集至水里的2號、3號隧道邊坡大崩塌，只行駛至集集站，因應台鐵集集支線連接高鐵彰化站，進行基礎設施改善工程，火車擴大停駛，僅行駛至濁水站，讓集集、水里及車埕沿線觀光受創。

台鐵報告，集集支線啟用逾80年，全長29.7公里為單軌路線，為了串聯高鐵彰化站、田中、二水及集集觀光廊帶，增加旅運及觀光人潮，5月起斥資35.89億元進行集集支線基礎設施改善工程，包括隧道擴孔、建置交會站等，預計2027年底完工，班距從80分鐘縮短為60分鐘；同步花29.55億元興建田中支線，預計2029年底啟用。

南投縣長許淑華說，仰賴火車商機維生的民眾，因鐵道基礎設施工程影響生計苦不堪言。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華等人表達地方心聲，強調集集支線濁水站至車埕站停駛，嚴重衝擊集集鎮、水里鄉觀光產業，仰賴火車商機維生的民眾，因鐵道基礎設施工程影響生計苦不堪言，盼集集支線能盡快通車，火車停駛期間，交通部能比照花東地區產業振興方案給予補助。

立委游顥也希望集集支線趕在明年底完工通車，建議集集支線停駛期間，交通部比照「振興花東旅遊獎勵」模式提出旅遊獎勵方案，如：自由行住宿補助、團體旅遊補助、交通補助等，降低火車停駛對觀光產業的衝擊。

卓榮泰說，地方期盼集集支線能盡早通車，同時土地問題能尋得解決方案，盼大家通力合作，讓台鐵人員在安全第一的考量下，完成鐵道路基、旅運設施、隧道及邊坡等改善工程，且工程要兼顧生態保育，盡快恢復集集支線營運。